Malatyalı karateciler 1 altın 2 gümüş kazandı

Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Karate Şampiyonasına katılan Malatyalı karateciler şampiyonadan 1 altın, 2 gümüş madalya ile döndüler.

Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Karate Şampiyonası müsabakaları 26-28 Mayıs tarihlerinde Elazığ İlinde yapıldı. Malatya’yı temsilen katılan karateciler şampiyondan dereceler ile döndü. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Karate Şampiyonası müsabakaları 26-28 Mayıs tarihlerinde Elazığ İlinde yapıldı. Malatya’dan katılan karateciler şampiyonadan dereceler ile döndüler.

Sporcuların aldığı dereceler ise şöyle:

"Fatma Uygur +54 Kilo altın Kazım Karabekir Orta Okulu Battalgazi, Elifnur Han 30 kilo gümüş Cahide Nebioğlu Orta Okulu Yeşilyurt, İlayda Arık 34 kilo gümüş Atatürk Orta Okulu Doğanşehir."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı alınan başarıdan dolayı yaptığı açıklamada, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Karate Şampiyonası müsabakalarından ilimize dereceler ile dönen sporcularımız Elifnur Han , Fatma Uygur , İlayda Arık’ı , antrenörünü, ailelerini ve okul idarecilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.