Malatyalı karateciler 1 altın 2 gümüş kazandı

1.6.2017 - 23:14

Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Karate Şampiyonasına katılan Malatyalı karateciler şampiyonadan 1 altın, 2 gümüş madalya ile döndüler.

Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Karate Şampiyonası müsabakaları 26-28 Mayıs tarihlerinde Elazığ İlinde yapıldı. Malatya’yı temsilen katılan karateciler şampiyondan dereceler ile döndü. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Karate Şampiyonası müsabakaları 26-28 Mayıs tarihlerinde Elazığ İlinde yapıldı. Malatya’dan katılan karateciler şampiyonadan dereceler ile döndüler.

Sporcuların aldığı dereceler ise şöyle:

"Fatma Uygur +54 Kilo altın Kazım Karabekir Orta Okulu Battalgazi, Elifnur Han 30 kilo gümüş Cahide Nebioğlu Orta Okulu Yeşilyurt, İlayda Arık 34 kilo gümüş Atatürk Orta Okulu Doğanşehir."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı alınan başarıdan dolayı yaptığı açıklamada, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Karate Şampiyonası müsabakalarından ilimize dereceler ile dönen sporcularımız Elifnur Han , Fatma Uygur , İlayda Arık’ı , antrenörünü, ailelerini ve okul idarecilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret