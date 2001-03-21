Manchester City'de 4 ayrılık

26.5.2017 - 00:32

İngiliz kulübü Manchester City ile futbolcular Clichy, Navas, Sagna ve Caballero'nun yolları sezon sonunda ayrılacak.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Gael Clichy, Jesus Navas, Bacary Sagna ve Willy Caballero'nun sezon sonunda bitecek sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy, 31 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Jesus Navas, 34 yaşındaki Fransız sağ bek Bacary Sagna ve 35 yaşındaki Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun, sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak.

Sezona, teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde büyük umutlarla başlayan ancak ligi 3. sırada bitiren Manchester City, daha önce de 32 yaşındaki Arjantinli sağ bek Pablo Zabaleta ile yollarının ayrılacağını duyurmuştu.

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