Mangala koptu geliyor

Ateş bacayı sardı Mangala geliyor

M.City’nin gözden çıkardığı Mangala, “Şampiyonlar Ligi’ni istiyorum” ifadesini kullandı ve Valencia’yı reddedip Beşiktaş’a “Evet” dedi...Şampiyonluk için günleri değil saatleri sayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla ilerliyor... Anderson Talisca'yı takımda tutan, Vincent Aboubakar'ın takımda kalması için Porto ile pazarlık masasına oturan Siyah-Beyazlılar savunmada çok flaş bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu sonrasında Marcelo'ya sağlam bir partner aramaya başlayan yönetim Eliaquim Mangala'yı bitiriyor.



GUARDIOLA ONU İSTEMİYOR

Beşiktaş yönetimi, bu sezon kiralık olarak Valencia formasını giyen Fransız yıldız için Manchester City ile büyük oranda anlaştı. İngiliz kulübü, teknik direktör Pep Guardiola'nın yeni sezon planları arasında yer almayan Mangala'nın kiralanması için resmi teklifini yaptı. Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu ile de aradaki pürüzleri gidermeyi başardı. Mangala'nın Valencia'nın yeni teklifini "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" istiyorum diyerek geri çevirdiği ve Beşiktaş'ı seçtiği gelen bilgiler arasında.



G.SARAY'I DA GERİ ÇEVİRDİ

Yıldız futbolcunun bir süre önce kendisiyle ilgilenen Galatasaray'ı da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle reddettiği belirtiliyor. Bu sezon La Liga'da 30 maçta forma giyen 1.87 boyundaki Eliaquim Mangala 2 kez ağları sarsmayı başardı. 2014 yılında Manchester City'nin 30 milyon Euro karşılığında Porto'dan transfer ettiği Fransız stoper, İngiliz kulübünde bir türlü beklentileri karşılayamadı..

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