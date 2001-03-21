Manisaspor'da Emre Öztürk affedildi

29.3.2017 - 23:00

TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor'da teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Emre Öztürk, affedildi.

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor ile oynan karşılaşma öncesinde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Emre Öztürk, takım arkadaşları ve teknik heyetten özür dilemesi sonrası tekrar takıma çağrıldı. 4 Nisan Salı gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan futbolcu Öztürk, konuyla ilgili yapılan açıklamada, “23. haftada Bandırmaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesinde yaşadığım duygusal süreçte, istenmeyecek davranışlarda bulundum. Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar ve geride kalan süreçte yalnız bıraktığım takım arkadaşlarımdan özür diliyor ve Sait hocama beni yeniden takıma kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçteki tek düşüncem ligde kalma yolundaki takımımıza sağlayabileceğim katkı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Önder Aydın

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