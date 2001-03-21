Mathieu Valbuena Fenerbahçe'yi ağzına almadı

27.5.2017 - 12:44

Söz sırası Valbuena’da… Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Hemen her gün hakkında Fenerbahçe'ye geleceğine dair haberler çıkan Valbuena, sessizliğini bozdu.Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, ismi sürekli olarak Fenerbahçe ile anılan Mathieu Valbuena için “Fenerbahçe’nin önerdiği, Lyon’un kendisine öneremeyeceği 3 yıllık sözleşme, Valbuena’yı cezbetti” açıklamasını yapmış, sarı-lacivertli camia bu sözlerin ardından transfere “Bitti”gözüyle bakmaya başlamıştı. 32 yaşındaki Fransız yıldız, geleceği hakkında temkinli konuştu.

İşte o sözler; “Lyon ile bir senelik daha sözleşmem bulunuyor. Kulübümle konuşmalarımız devam ediyor. Resmi olarak kesinleşen bir şey yok. Adım adım hareket ediyoruz. Sonraki sezon nerede olacağımı görmek için beklememiz gerekiyor. Şu an için sadece belirsizlik var. Neler olacak bakalım.” Bu arada Fransız basını Fenerbahçe’nin Mathieu Valbuena için Lyon’a 3 milyon Euro teklif edeceğini, tecrübeli orta sahaya ise Lyon’daki maaşı önereceğini yazdı.

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