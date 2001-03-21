Mesut Özil'den ayrılık sinyali

30.3.2017 - 00:12

İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, annesinin kendisini Almanya'da görmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Özil, Sportbild dergisine verdiği röportajda, Arsenal'ın kendisine yaptığı teklifi geri çektiği haberlerinin doğru olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Yazılan her şeye inanılmaması lazım. Sadece bir yıl daha mukavelem olduğunu ve bu kulüp için sahaya çıkmayı sevdiğimi söylemek istiyorum. Şu an her şey açık. Sakin bir şekilde ne olacağını bekleyelim." yanıtını verdi.

Mesut Özil, Almanya Birinci Futbol Ligi’ne (Bundesliga) dönmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Ailem, özellikle de annem, onların yakınında Almanya'da olmamdan memnuniyet duyar. Tabii ki futbolda bu tür konularda plan yapılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinde Real Madrid’i destekleyeceğini belirten 28 yaşındaki futbolcu, forma giydiği İspanyol kulübünde arkadaşlarının bulunduğunu ifade etti.

Altın Top ödülüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Mesut, "Lewandowski, yıllardan beri dünyanın en iyi forvetlerinden biri ve bu ödülü hak ediyor. Sürekli sadece Messi ve Ronaldo kazanırsa bu da sıkıcı olur." ifadelerini kullandı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret