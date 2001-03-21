Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması

Mesut Özil’den Fenerbahçe iddialarına cevap

Adı Fenebahçe ile anılan Mesut Özil, İngiliz basınına konuştu.

Arsenal’in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, İngiliz basınında adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, “Gerçek şu ki; Arsenal ile hâlâ bir yıllık kontratım var. Şimdiden bazı şeyleri speküle etmek yanlış. Sezon bittikten sonra duruma bakar, o zaman konuşuruz. Şu an kendimi Arsenal ve Londra'da iyi hissediyorum” dedi.

Azerbaycan ile oynanacak olan Dünya Kupası eleme maçı öncesi sakatlığının olmadığını söyleyen tecrübeli orta saha, “Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Pazar günü (yarın) daha da iyi olacağım. Ağrılarım vardı ancak perşembe gününden bu yana tekrar antrenman yapabiliyorum. Şu anda bir ağrım ya da şikâyetim yok” şeklinde konuştu.