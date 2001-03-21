Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması

25.3.2017 - 13:33

Mesut Özil’den Fenerbahçe iddialarına cevap

Adı Fenebahçe ile anılan Mesut Özil, İngiliz basınına konuştu.

Arsenal’in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, İngiliz basınında adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, “Gerçek şu ki; Arsenal ile hâlâ bir yıllık kontratım var. Şimdiden bazı şeyleri speküle etmek yanlış. Sezon bittikten sonra duruma bakar, o zaman konuşuruz. Şu an kendimi Arsenal ve Londra'da iyi hissediyorum” dedi.

Azerbaycan ile oynanacak olan Dünya Kupası eleme maçı öncesi sakatlığının olmadığını söyleyen tecrübeli orta saha, “Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Pazar günü (yarın) daha da iyi olacağım. Ağrılarım vardı ancak perşembe gününden bu yana tekrar antrenman yapabiliyorum. Şu anda bir ağrım ya da şikâyetim yok” şeklinde konuştu.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret