Mesut Özil Fenerbahçe'ye asla gelmez

28.3.2017 - 13:05

"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmez!"

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, Fenerbahçe'yle adı geçen Mesut Özil transferini değerlendirdi. Altaylı Mesut'un sarı lacivertli takıma gelmeyeceğini iddia etti.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programında spor gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇELİLER RİCA EDİYOR; MESUT FENERBAHÇE'YE GELMEZ"

Fatih Altaylı, basında çıkan 'Fenerbahçe Mesut Özil'i alacak' iddiaları ile ilgili olarak ise "Fenerbahçeliler, benden rica ediyorlar, 'Mesut gelmez de bir şey deneyeceğiz' diye. Yıllar önce 'Alex, kolay kolay gelmez' diye yazdığım için... Ben söyliyim yine; 'Mesut, Fenerbahçe'ye gelmez'. Fenerbahçe, Mesut Özil'i almak için 50 milyon Pound bonservis bedeli verecek. Haftalık 270 bin Pound yani yılda 11 milyon Pound, 15 milyon dolar gibi bir para verirlerse gelir" değerlendirmesinde bulundu.

YARGITAY'IN FENERBAHÇE KARARI

"Mahkeme heyeti bu karara uyabilir de uymayabilir de. Görünen uyacak olması. Aziz Yıldırım'ın sözü var. Önce bırakacağım', sonra 'kongreye gideceğim' dedi. Fenerbahçe taraftarının artık Aziz Yıldırım ve onun kardeşi Ali Yıldırım'dan yaka silktiğini biliyorum. Kongreye gidince tekrardan başkan çıkar mı? Karşısındaki adaya bağlı. Ali Koç çıkarsa, Fenerbahçe kongre üyeleri kafayı yemediyse yapacakları bellidir."

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