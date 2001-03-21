Mesut Özil kesinlikle formayı giyecek!

Fenerbahçe yönetimi, Arsenal’le henüz sözleşme imzalamayan Mesut Özil’in sezon sonunda nasıl bir karar vereceğini bekleyecek. Olumlu bir gelişme halinde ise Kjaer ve van Persie’nin satışından elde edilecek maddi kaynak, burada kullanılacak. Mesut, İngiltere’de devam kararı alsa bile bu transfer burada bitmeyecek.

Son günlerde Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in, Fenerbahçe’ye gelme ihtimali, taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı. Son olarak Mesut’un geleceğiyle ilgili olarak, “Hâlâ Arsenal’le sözleşmem var. Şu anda bunu speküle etmek yanlış olur. Sezon bitince neler olacak göreceğiz. Kulüple bir görüşme olacak” ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2018’de bitecek olan ve henüz yeni kontrata imza atmayan Mesut’un, taraftarı da olduğu Sarı-Lacivertliler’e gelmesi konusunda yönetimin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu öğrenildi. Takımdan ayrılması gündemde olan Robin van Persie ve Simon Kjaer’in gitmeleri halinde elde edilecek maddi gelirin, Mesut’un transferinde kullanılması yüksek ihtimal. Ancak Fenerbahçe’nin kurmayları, hem Mesut hem de bu iki oyuncunun geleceğiyle ilgili sezon sonunu bekliyor.

TÜRKİYE’Yİ DE İSTİYOR

Eğer Mesut, Arsenal’le bağlarını koparma kararı alırsa, bu hayalin gerçeğe dönüşme ihtimali bir hayli yüksek. Ancak tam tersi olur ve 28 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerine İngiltere’de devam ederse, belki şimdi değil ama 2 ya da 3 sezon sonra tecrübeli futbolcunun, çubuklu formayı giyeceği düşünülüyor. Kariyerinde Türkiye macerası da yaşamak isteyen Mesut’un, bunu da Fenerbahçe’de oynayarak gerçekleştirmeyi istediği gelen haberler arasında yer alıyor.