Milli futbolcu Enes Ünal’a havaalanında şok gözaltı

Milli futbolcu Enes Ünal’a havaalanında şok gözaltı
12.6.2017 - 11:23

Manchester City'den 14 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya’nın Villarreal kulübüne transfer olan Milli Futbolcu Enes Ünal havalimanında gözaltı şoku yaşadı. Yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle bir süre bekletilen Ünal, askerlik şubesine gitmesi tebliğ edilerek serbest bırakıldı

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk’da Kosova ile karşılaşan Milli Takım sabah erken saatlerde İstanbul’a geldi. Kosova maçının ardından İstanbul’a gelen Milli Takım oyuncularından Enes Ünal yoklama kaçağı olduğu için bir süre Atatürk Havalimanı Pasaport Büro Amirliğinde bir süre bekletildi. Mesai saatinin başlamasının ardından, kendisine yoklama kaçağı olduğu ve en kısa sürede Askerlik Şubesine gitmesi gerektiği tebliğ edilen Enes Ünal, daha sonra havalimanından ayrıldı. Atatürk Havalimanı'nda bir süre bekletilen Milli Futbolcu Enes Ünal’ın yanında federasyon yetkililerinden kimsenin olmaması dikkat çekerken, ünlü futbolcu her hangi bir açıklama yapmadı.

Tuncer Cengiz

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