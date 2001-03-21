Milli kaleci Harun Tekin’in acı günü

18.3.2017 - 20:39

Bursaspor takım kaptanı ve milli kaleci Harun Tekin’in 76 yaşındaki dedesi Hüseyin Tekin, İzmir’in Foça ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

Bursaspor takım kaptanı ve milli kaleci Harun Tekin’in dedesi Hüseyin Tekin, kalp krizi sebebiyle 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Hüseyin Tekin için Foça ilçesi Gerenköy Camiinde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Harun Tekin dedesini son yolculuğuna uğurladı. 76 yaşındaki Hüseyin Tekin, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Dedesinin tabutunu omuzlayan Harun Tekin, namaz sonrasında da gelen taziyeleri kabul etti. Tekin’in ayakta durmakta güçlük çektiği de gözlendi. Cenazeye ayrıca, Harun Tekin’in arkadaşları, ailesi, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclis üyeleri de katıldı.

Öte yandan Bursaspor Kulübü de, resmi internet sitesinden Harun Tekin’in dedesi için bir taziye mesajı yayımladı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret