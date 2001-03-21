Milli kaleci Harun Tekin’in acı günü

Bursaspor takım kaptanı ve milli kaleci Harun Tekin’in 76 yaşındaki dedesi Hüseyin Tekin, İzmir’in Foça ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

Bursaspor takım kaptanı ve milli kaleci Harun Tekin’in dedesi Hüseyin Tekin, kalp krizi sebebiyle 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Hüseyin Tekin için Foça ilçesi Gerenköy Camiinde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Harun Tekin dedesini son yolculuğuna uğurladı. 76 yaşındaki Hüseyin Tekin, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Dedesinin tabutunu omuzlayan Harun Tekin, namaz sonrasında da gelen taziyeleri kabul etti. Tekin’in ayakta durmakta güçlük çektiği de gözlendi. Cenazeye ayrıca, Harun Tekin’in arkadaşları, ailesi, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclis üyeleri de katıldı.

Öte yandan Bursaspor Kulübü de, resmi internet sitesinden Harun Tekin’in dedesi için bir taziye mesajı yayımladı.