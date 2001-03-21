Milli Takım'a İspanyol hakem

A Milli Futbol Takımı'nın, Finlandiya ile oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçını yönetecek hakemler açıklandı.

Ay-yıldızlıların Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso Fernandez ve Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Carlos Del Cerro Grande olacak.