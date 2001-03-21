Milli Takım Finlandiya'yı devirip zirveye yanaştı

Finlandiya ile çok kritik bir karşılaşmaya çıktık. Milli takımımız maçtan 2-0 galip ayrılarak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda puanını 8'e çıkartmayı başardı.

Milli takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruptaki beşinci maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi ve maçı 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Türkiye puanını 8'e çıkardı. Finlandiya ise 1 puanda kaldı.

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki en kilit maçlarından birinde Finlandiya ile karşılaştı. 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Kupası yolunda bu gece bizim için en kritik viraj olan Finlandiya karşılaşmasında hata yapmadık ve mücadeleyi ilk yarıda bulduğumuz gollerle 2-0 galip bitirdik



90'Mehmet savunmanın arkasına koşu yapan Enes'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top Finlandiya'da kaldı.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

90'Hızlı gelişen atağımızda Emre'ye faul yapan Jere Uronen sarı kart gördü.

84'Finlandiya'da ise Ring yerini Petteri Forsell'e bıraktı.

83'Milli Takımımız'da 2 gol atan Cenk yerini Enes'e bıraktı.

83'Milli Takımımız'da Enes oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

82'Gelişen Finlandiya atağında Pukki'nin sağ kanattan ortasında Okay topu karşıladı.

82'Oyun bu dakikalarda Türkiye yarı sahasında oynanmaya başladı.

77'Selçuk'un sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Lukas Hradecky kalesini terk ederek topu aldı.

76'Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Bu kez korner kullanacağız.

75'Emre Mor, Ring'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ring müdahalenin ardından sarı kart gördü. Tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacağız.

75'Selçuk, serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Arda Paulus Arajuuri'den sıyrılmak isterken Paulus Arajuuri'ye faul yaptı.

74'Pozisyonun ardından Volkan yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

73'Volkan, Paulus Arajuuri'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Sol kanattan serbest vuruş kullanacağız.

73'Milli Takımımız'da ise Olcay yerini Emre Mor'a bıraktı.

72'Finlandiya'da Eero Markkanen,Joel Pohjanpalo'nun yerine oyuna girdi.

55'Joel Pohjanpalo, sol kanattan orta yapmak isterken Volkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

54'Millilerimiz bu dakikalarda Finlandiya'nın baskısını kırmak için kendi aralarında pas yapıyor.

52'Oyun bu dakikalarda bizim yarı sahamızda oynanmaya başladı.

52'Millilerimiz, ilk yarının sonlarında olduğu gibi bu dakikalarda da geriye yaslandı.

51'Ring, savunmanın arkasına koşu yapan Teemu Pukki'yi düşündü ancak Mehmet son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

48'Finlandiya ikinci yarıya baskılı başladı.

48'Gelişen Finlandiya atağında Joel Pohjanpalo'nun sol kanattan ortasında Lod'un vuruşu üstten dışarıya gitti.

47'Pukki'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmamız topu karşıladı.

46'Perparim Hetemaj, Selçuk'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Finlandiya tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük çaldı. Millilerimiz soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45'İlk yarının son anlarında Milli Takımımız iyice geriye yaslandı.

45'Gelişen Finlandiya atağında Perparim Hetemaj'ın sol kanattan ortasında Selçuk ceza sahasında topu karşıladı.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

45'Gelişen Finlandiya atağında Kari Arkivuo'nun sağ kanattan ortasında Pukki ceza sahasında topla buluştu ancak savunmamız Pukki'nin kaleye dönmesine engel oldu.

44'Selçuk serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Cenk, sağ kanattaki Gökhan'ı topla buluşturamadı.

43'Yunus'a faul yapan Sakari Mattila sarı kart gördü. Rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacağız.

42'Gelişen Finlandiya atağında Kari Arkivuo'nun sağ kanattan ortasında savunmamız topu karşıladı. Devam eden pozisyonda Perparim Hetemaj'ın ceza sahası dışından vuruşu üst direkten geri döndü.

41'Arda, serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Mehmet, sol kanattaki Volkan'ı düşündü ancak Volkan ofsayt pozisyonunda.

40'Pozisyonun ardından iki futbolcu da yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

39'Paulus Arajuuri, hava topu mücadelesinde yine Cenk'e faul yaptı. Millilerimiz rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

38'Cenk'e orta alanda faul yapan Paulus Arajuuri sarı kart gördü.

37'Gelişen Türkiye atağında Arda'nın sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Volkan'ın ceza sahasına gönderdiği topta savunmadan seken topu Olcay kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

35'Karşılaşmada bu dakikalarda tempo oldukça düşük.

34'Gelişen Türkiye atağında Yunus, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

33'Gelişen Türkiye atağında İsmail sol kanattan orta yapmak isterken rakibine faul yaptı.

27'Topla oynama oranları: Türkiye %53 Finlandiya %47

25'Finlandiya'da bu kez Pukki sağ kanattan orta yaptı ancak savunmamız yine hata yapmadı.

24'Gelişen Finlandiya atağında Kari Arkivuo'nun sağ kanattan ortasını savunmamız karşıladı.

23'Volkan, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

22'Gökhan, serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan İsmail önünde hareketlenen Cenk'i düşündü ancak savunma araya girerek Cenk'in topla buluşmasına engel oldu.

21'Yunus, Ring'in müdahalesiyle yerde kaldı. Orta sahadan serbest vuruş kullanacağız.

20'Gökhan, savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i düşündü ancak savunma araya girdi sonrasında Cenk topu tekrar kazandı. Devam eden atakta Arda'nın pasında sol kanatta topla buluşan İsmail'in ortası kalecide kaldı.

19'Savunma oyuncularımız bu dakikalarda kendi aralarında hazırlık pası yapıyor.

14'Finlandiya oyuna yeniden başladı.

13'Selçuk'un sağ kanattan kullandığı kornerde Cenk ön direkte kafayı vurarak kendisinin ve takımımızın ikinci golünü attı.



13'GOOOOOOOLLLLLL!

12'Gelişen Türkiye atağında Volkan sağ kanattan orta yapmak isterken Perparim Hetemaj araya girdi ve top dışarıya gitti. Milli Takımımız korner kullanacak.

10'Finlandiya oyuna yeniden başladı.

9'Gelişen Türkiye atağında İsmail'in sol kanattan ortasında ön direkte Olcay'dan seken topu arka direkte Cenk tamamladı ve Millerimizi 1-0 öne geçirdi.

9'GOOOOOOOOOLLLL!

8'Mehmet savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i düşündü ancak savunma araya girdi.

6'Ömer sol kanatta hareketlenen Olcay'ı topla buluşturdu ancak Olcay ofsayt pozisyonunda kaldı.

5'Milli Takımımız bu dakikalarda topa sahip olmakta zorlanıyor. Haydi çocuklar

4'Olcay'ın kaptırdığı top sonrası gelişen Finlandiya atağında Perparim Hetemaj ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

1'İlk düdükle birlikte taraftarlarımız Milli Takım'a büyük bir destek vermeye başladı.



1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Haydi Milli Takım...

MAÇ ÖNCESİ GELİŞMELER:

STAT: Antalya Arena



HAKEM: Jesus Gil Manzano

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Gökhan, Ömer, M.Topal, İsmail, Selçuk İnan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan, Arda Turan, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FİNLANDİYA: Hradecky, Arkivuo, Arajuuri, Moisander, Uronen, Lod, Mattila, Ring, Hetemaj, Pohjanpalo, Pukki

TEKNİK DİREKTÖR: Markku Kanerva Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye - Finlandiya maçını İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek.

İlk 4 maçında 5 puanla dördüncü sırada yer alan ay-yıldızlılarımız, bir puan ve averajla beşinci durumdaki Finlandiya karşısında 3 puanı hedefliyor.

546. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile yapacağı maçla 546. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 287'si resmi, 258'i özel olmak üzere geride kalan 545 maçta, biri hükmen olmak üzere 205 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 214 kez de rakiplerine yenildi.

TÜRKİYE-FİNLANDİYA:

STAT: Antalya Arena

SAAT: 20.00

HAKEM: Jesus Gil Manzano

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Gökhan, Ömer, M.Topal, İsmail, Selçuk İnan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan, Arda Turan, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FİNLANDİYA: Hradecky, Arkivuo, Arajuuri, Moisander, Uronen, Lod, Mattila, Ring, Hetemaj, Pohjanpalo, Pukki

TEKNİK DİREKTÖR: Markku Kanerva