Milli Takım Kosova ve Makedonya kadrosu açıklandı

1.6.2017 - 16:36

A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Makedonya ile oynayacağı özel maçın ve 11 Haziran'da Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı. Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı ve Berke Özer ilk kez çağrıldı.

A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maçın ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.

Makedonya maçının hemen ardından uçakla Üsküp'ten İtalya'nın Trieste kentine gidecek A Milli Takım kafilesi, buradan otobüsle Slovenya'nın Portoroz şehrine geçecek. Kempinski Palace'de konaklayacak A Milli Takım, Kosova maçı öncesindeki antrenmanlarını ise FC Koper takımının maçlarına ev sahipliği yapan Bonifika Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

Ay-Yıldızlılar, Kosova karşılaşması için 10 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te Trieste'den uçakla Tiran'a, oradan da otobüsle maçın oynanacağı İşkodra'ya seyahat edecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aynı gün saat 17.45'te takımın kamp yapacağı Hotel Colosseo'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, karşılaşmanın hazırlıklarını 18.30'da maçın oynanacağı Loro Boriçi Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

A Milli Takım, Kosova maçının bitiminin ardından Tiran üzerinden İstanbul'a dönecek.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:

 
 

 

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