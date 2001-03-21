Milli takım Moldova sınavına hazır

27.3.2017 - 00:21

A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı ekip, Eskişehir'de oynanacak ilk A Milli maçta Moldova ile karşılaşcak.

2018 Dünya Kupası grup elemelerinde Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden A Milli futbol takımı, özel maçta Moldova ile karşılaşacak.

Kadrodan çıkartılan Volkan Babacan, Volkan Şen, Ömer Toprak ve Gökhan Gönül mücadelede forma giyemeyecek.

Fatih Terim, Moldova karşısına takımını Finlandiya maçında forma vermediği isimlerden oluşturacak. Terim, Harun Tekin, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder, Güray Vural, Serdar Güral ve Enes Ünal'a 11'de şans verecek.

A Milli Takım, Moldova ile 9. Kez karşılaşacak. Geride kalan sekiz maçın altısını kazanan ay yıldızlılar, ikisinden de beraberlikle ayrıldı.

İlk kez A Milli maça ev sahipliği yapacak yeni Eskişehir Stadı'nın tüm biletleri tükendi.

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