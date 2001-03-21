Milliler Azerbaycan'a gol yağdırdı

Türkiye 21 yaş altı futbol takımı hazırlık maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştığı Azerbaycan 21 yaş altı futbol takımını 4-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

40. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ehtiram, çalımlayarak girdiği ceza sahası içinden içeriye çevirdiği topta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

45. dakikada Budag’ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında topla buluşan Mahir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada ceza sahası dışında seken topu savunma arkasına gönderen Yusuf Yazıcı’nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Umut Bozok’un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Kubilay’ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona hakem penaltı kararı verdi. Yusuf Yazıcı’nın yerden sert bir vuruş yaparak kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Sanan çıkardı.

72. dakikada sol kanattan Yusuf Yazıcı’nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Fethi’nin kafa vuruşunda top kaleci Sanan’da kaldı.

78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay’ın topu sürerek girdiği ceza sahası içinde yaptığı isabetli vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

83. dakikada Umut’un pasında ceza sahasında topla buluşan Kubilay’ın vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

86. dakikada sol kanattan Muhammed Enes’in içeriye çevirdiği topta Umut’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Emre Malok xx, Oktay Önge xx, Bahtiyar Birinci xx

Türkiye U21: Uğurcan xx, Dorukhan xx, Fethi xxx, Oğuzhan xx, Mehmet Zeki xxx, Ahmet xx (Kubilay dk. 46 x), Alican xx (Doğan dk. 46 x), Orkan xx (Mert dk. 71 x), Yusuf xx (Ahmet Bahçıvan dk. 83 x) Umut xxx, Deniz xx (Muhammed Enes dk. 76 xx)

Yedekler: Mehmet, Alperen, Hasan, Muhammed

Teknik Direktör: Abdullah Ercan

Azerbaycan U21: Sabuhi xx (Sanan dk. 46 xxx), Tashgin xx, Bahlul xx, Serkan xx, Yusif xx, Elgyun xx, Gismat xx, Budag xx (Eltun dk. 80 x), Ehtiram xx (Alibay dk. 66 x), Ozan Can xx (Ilyas dk. 69 x), Mahir xx

Yedekler: Sanan, Mustafa, Oleg, Vugar

Teknik Direktör: Vahabzada Yashar

Goller: Umut Bozok (dk. 56 ve 86), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 78 ve 83) (Türkiye U21)

Sarı kart: Bahlul (Azerbaycan U21)

Uygar Aydın