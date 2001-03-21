Milliler’den Letonya’ya 12 sayı fark

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Letonya’yı 82-70’lik skorla mağlup etti.
Salon: Abdi İpekçi Arena
Türkiye: Ayşe x 2, Olcay xx 10, Birsel xx 8, Bahar xx 10, Işıl xxx 12, Tuğçe x 1, Holingsvorth xxx 27, Tilbe x 4, Şaziye x 2, Cansu xx 6
Başantrenör: Ekrem Memnun
Letonya: Paulo x 4, Gunta xx 11, Putnina xx 10, Krastina x 5, Jakobnsone xx 6, Vitola xxx 18, Laksa xx 7, Kreslina xx 9
Başantrenör: Ainars Avirgzdins
1. periyot: 18-16 (Türkiye lehine)
Devre: 38-32 (Türkiye lehine)
3. periyot: 58-56 (Türkiye lehine)