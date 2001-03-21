Milliler’den Letonya’ya 12 sayı fark

Milliler’den Letonya’ya 12 sayı fark
10.6.2017 - 21:41

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Letonya’yı 82-70’lik skorla mağlup etti.

Salon: Abdi İpekçi Arena

Türkiye: Ayşe x 2, Olcay xx 10, Birsel xx 8, Bahar xx 10, Işıl xxx 12, Tuğçe x 1, Holingsvorth xxx 27, Tilbe x 4, Şaziye x 2, Cansu xx 6

Başantrenör: Ekrem Memnun

Letonya: Paulo x 4, Gunta xx 11, Putnina xx 10, Krastina x 5, Jakobnsone xx 6, Vitola xxx 18, Laksa xx 7, Kreslina xx 9

Başantrenör: Ainars Avirgzdins

1. periyot: 18-16 (Türkiye lehine)

Devre: 38-32 (Türkiye lehine)

3. periyot: 58-56 (Türkiye lehine)

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