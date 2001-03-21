Milliler Eskişehir'de oynayacak

Milliler Eskişehir'de oynayacak
13.6.2017 - 22:26

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 8. maçını Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 8. mücadelesinde Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. 5 Eylül Salı günü oynanacak maç 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda daha önce Moldova ile özel maçta mücadele ederek, rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu resmiinternet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maçında, Hırvatistan ile oynayacağı müsabakaya Eskişehir Yeni Stadyumu ev sahipliği yapacak. 5 Eylül 2017 Salı günü oynanacak Türkiye-Hırvatistan karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak. 2016 yılında kullanıma açılan Eskişehir Yeni Stadyumu'nda daha önce oynanan özel maçta A Milli Takımımız, Moldova'yı 3-1 yenmişti. Hırvatistan karşılaşması ise Türkiye'nin bu stattaki ilk resmi maçı olacak."

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