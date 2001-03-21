Milliler, hazırlık maçında Moldova karşısına çıkıyor

26.3.2017 - 12:36

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın Moldova ile Eskişehir’de karşı karşıya gelecek.

2018 yılında Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıkları sürdüren Milli Takım, hazırlık maçında yarın saat 19.15’de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda Moldova ile karşılaşacak. Miller, I Grubu 5. Maçında Finlandiya’yı 2-0 mağlup etti. D Grubu’nda yer alan Moldova ise deplasmanda Avusturya’ya 2-0 yenildi.

9. randevu

A Milli Futbol Takımı ile Moldova bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler ilk kez 1996 yılında karşılaştığı rakibini 6 kez mağlup ederken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milli Takım, bu maçlarda Moldova kalesini 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 2 gol gördü.
Türkiye ile Moldova arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Moldova: 1 - Türkiye: 1
Türkiye: 5 - Moldova: 0
Türkiye: 2 - Moldova: 0
Moldova: 0 - Türkiye: 3
Türkiye: 2 - Moldova: 0
Moldova: 1 - Türkiye: 1
Türkiye: 2 - Moldova: 0
Türkiye: 2 - Moldova: 0

Moldova son sırada bulunuyor

2018 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda yer alan Moldova, 5 karşılaşma sonrasında grubunda son sırada bulunuyor. Moldova oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet alırken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Gruptaki tek puanını ise Gürcistan deplasmanında 1-1’lik skorla aldı.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Kosova Federasyonu’ndan Genc Nuza yönetecek. Nuza’nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak.

Oğuzhan Ort

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