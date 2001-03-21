Millilerimiz Makedonya karşısında...

Makedonya Türkiye maçı hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Makedonya ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Bulgar hakem Stanislav Todorov yönetirken maç TV8'den naklen yayınlanıyor...

Ay-yıldızlılar Dünya Kupası elemelerindeki Kosova maçı öncesi hazırlık maçında ter döküyor. Süper Lig’de şampiyon belli oldu ve sezon sona erdi ama futbol heyecanı devam ediyor. A Millî Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Kosova ile oynayacağı maç öncesi Makedonya ile deplasmanda hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Fatih Terim’in öğrencileri mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılarak Kosova maçına moralli çıkmak istiyor. Ay-yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda 8 puanla 4. sırada bulunuyor. Makedonya’nın Başkenti Üsküp’teki II. Filip Arena’da yapılan müsabaka 20.45’te başladı ve TV 8’den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan hakem Stanislav Todorov yönetiyor.

MİLLîLER GİTTİ

Millî Takım, Makedonya maçı için dün Üsküp’e gitti. Ay-yıldızlılar akşam saatlerinde maçın oynanacağı II. Filip Arena Stadı’nda bir idman gerçekleştirdi. Millîler, Makedonya maçının ardından Slovenya’nın Portoroz şehrine geçerek, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk’ta Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

Tek yenilgimiz var

A Millî Takım, bugün hazırlık maçında karşılaşacağı Makedonya ile 8. defa rakip olacak. Daha önce 4’ü resmî 3’ü özel 7 maçta Türkiye ile Makedonya karşı karşıya geldi. Millîler 5 galibiyet alırken bir eleme maçında berabere kaldı, bir özel maçı ise kaybetti.

Burak efsane olacak

A Millî takımın golcü futbolcularından Burak Yılmaz, Makedonya maçında adını efsaneler arasına yazdırmaya çalışacak. Faal futbolcular arasında millî takımda 22 golle en skorer oyuncu olan Burak, bir gol atarsa Tuncay Şanlı’yı geçip en golcü ikinci isim olacak.

Şener çıkarıldı

A Moldova ve Kosova Aaçlarının kadrosuna çağrılan savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, uyluk arka grup adalesindeki sakatlığın idmanda nüksetmesi üzerine kadrodan çıkarıldı. Şener’in tedavisi kulübünde sürdürülecek.