Millilerimiz yarı finalde

Millilerimiz yarı finalde
8.6.2017 - 21:16

Bulgaristan'ın Varna şehrine bağlı Albena kasabasında devam eden ve Balkan Masa Tenisi Birliği BTTU tarafından organize edilen Gençler ve Yıldızlar 25.Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Genç Erkek, Genç Bayan ve Yıldız Erkek Milli takımlarımız yarı finale yükseldiler.

Antrenörlüğünü Babür Üstündağ'ın yaptığı ve Betül Nur Kahraman, Aybüke Öner, Simay Kulakçeken, Dilan Tan, Aybala Koçal'dan oluşan Genç Bayan Milli takımımız, grubunda Bulgaristan'ı 3-2, Borsa Hersek ve Moldova'yı aynı sonuçla 3-0 yenerek grup birincisi oldu ve yarı finale yükseldi.

Antrenörlüğünü Tuncay Bozkurt'un yaptığı ve Talha Yiğenler, Batuhan Şahin, Umut Emre Başsan, Tugay Yılmaz'dan kurulu Genç Erkek Milli takımımız grubunda Bulgaristan'ı 3-1, Kosova'yı ise 3-0 yenerek grup birincisi oldu ve yarı finale çıktı.

Antrenörlüğünü Burçin Aygün'ün yaptığı ve Yücel Ocak, İbrahim Atuğ, Ulaş Akdağ, Kaan Dönmez, Özgür Yılmaz'dan oluşan Yıldız Erkek Milli takımımız Sırbistan'a 3-2 yenilmesine rağmen, Moldova'yı 3-1, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek grup birincisi oldu yarı finale yükseldi.

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