Mustafa Reşit Akçay Konyaspor'da

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.

Konyaspor, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık mukavele imzaladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumunda yer alan kulüp idari binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Şan, “Bugün Mustafa Reşit Akçay hocamızla 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Atiker Konyaspor camiamıza hayırlı olsun inşallah. Hocamızla uzun uzadıya konuştuk. Özellikle bizim projelerimizle düşüncelerinin ve fikirlerinin uyuştuğunu gördük. Altyapımızın yeniden yapılandırılması ve pilot takımımızdan Atiker Konyaspor’umuza ve Türk futboluna futbolcular kazandırılması noktasında gerçekten çok heyecanlandım, bu görüşmeden çok umutlandım. İnşallah camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Güzel örnek bir çalışma sergileyeceğimize inanıyorum. Zaten hocamızı anlatmaya gerek yok. Geçen yıl özellikle Avrupa’daki başarıları ve yıllardan beri Türk futboluna verdiği hizmetleri için kendisine zaten müteşekkiriz. Beraber çalışma fırsatı verdiği için, bizim de bu hedeflerimiz doğrultusunda ikna olduğu için hocamıza hoş geldiniz diyorum ve görevinde başarılar diliyorum" dedi.

İmza töreninin ardından konuşan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ise, “Daha önce söylediğim sözlerden yola çıkarak bizi buraya çeken, çok cazip bir kulüp olmasına rağmen, çok cazip projeler ve önerilerle önümüze gelmiş olması, bizim yıllardır heyecan duyduğumuz bir alana girilmiş olması, bizi buraya bağlayan birinci etkendi. Kulübün ve camianın gücü bence üç kulvardaki süreci de sürdürecek güce sahip diye düşünüyorum. Ancak bazı önlemleri ve stratejileri de geliştirmek zorundayız. Sanıyorum transfer komitesi ve yönetim kurulu uzun süreden beri bu konuda bir altyapı oluşturmuş. Bize kalan, bu süreç içerisinde altyapıda oluşturulmuş olan bilgileri istişareyle birlikte yine Konyaspor’a camianın hayrı için ortak bir çalışma ve çalıştayla hayata geçireceğiz. Umarım önümüzdeki sezon hepimizin istediği şekilde sürdürülür ve gelişir. Bunun için bütün dinamikler hazır, bana göre enerjisi var. Sağlayabilir mi? Evet yapılabilir, hepimiz yapabiliriz. Sayın başkanın şahsında yönetim kurulunun heyecanını ve samimiyetini gördüğüm zaman Türk futbolu adına ben de çok mutlu oldum bir spor adamı olarak. Umarım bu iki enerji bir araya gelince ortaya bir takım güçler çıkarabilir" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Konyaspor taraftarıyla ilgili de konuşarak, “Konyaspor taraftarı yükselen bir yıldız, aynı zamanda da etik değerlere de çok saygılı ve iyi örnekler sunan bir yanı da var. Sayın başkanım ve yönetim kurulundan almış olduğum bilgiye göre rakiplere ve rakip seyircilere karşı kullanılan dil ve üslup ülkemizin üzerinde bir standarda sahip olduğunu görüyoruz. Ben de bu yönde de taraftarın kendi iç örgütünü geliştirip hem ülke için hem de dünyaya bir pozitif resim verebilir, vereceğini de düşünüyorum" dedi

Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Futbol Komitesi üyesi Celalettin Çakıcı ise yaptığı açıklamada, yeni Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın bilgi birikimi ve Avrupa’da geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu başarıya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hocamızı ikna ederken özellikle daha önce altyapılarda ve bu alanda yapılacak projelerle ilgili altını çizerek verdiği mesajlara uygun olarak bir proje sunduk. Altyapımızın şekillendirilmesi, pilot takımızın performansının işbirliği ile arttırılarak profesyonel takımımıza oyuncu kazandırılmasıyla ilgili kendisine sunduğumuz bu projeye sayın hocamız evet demiştir. Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, sadece profesyonel takımımıza imza atmamıştır. Konyasporumuzun teknik geleceğine de imza atılmıştır. Hocamızın geçmişten bugüne Türk futboluna katkıları, hizmetleri ve özellikle Osmanlıspor ile Avrupa’da yaptıkları ortadadır. Önümüzdeki sezon Avrupa ligine direkt katılacak olan takımımıza bu anlamda tecrübesiyle katkı sağlayacağından yana şüphemiz yoktur. Eminiz ki; taraftarımızın desteğiyle birlikte, yeni teknik heyetimiz, futbolcularımız, Konyasporumuzun adını en yükseğe taşıyacaktır.”