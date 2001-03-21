Nefes kesen maçın galibi Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Turu Final serisi ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan’ı 75-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi finalinin ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan'i 75-69 yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-69 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı 11 Haziran Pazar günü yine Ülker Sports Arena'da oynanacak.

Maça savunmada çok sert başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi ve Stimac'ın etkili oyunuyla ilk 4 dakikada 11-2'lik üstünlük kurdu. Hem hücumda hem de savunmada çok iyi oynayan siyah-beyazlı takım, Stimac'ın basketiyle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 8-19. Baskılı savunma yapan Fenerbahçe, kazandığı toplarla hızlı hücumlardan sayılar bularak farkı eritmeyi başarsa da ilk çeyrek Beşiktaş Sompo Japan'ın 22-18'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Alan savunmasıyla Fenerbahçe'nin hücumlarını durduran konuk ekip, ikinci çeyreğin başında kontrolü eline aldı. Gergin geçen maçın 13. dakikasında Fenerbahçe'den Kalinic teknik faul almasının ardından Beşiktaş Sompo Japan 8 sayılık fark yakaladı: 20-28. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe temposunu artırdı. Sarı-lacivertliler, Ali Muhammed ve Bogdanovic'in üst üste 3 sayılık basketleriyle 11-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada ilk kez öne geçti: 31-28. Dış şutlarda etkili olmaya devam eden Fenerbahçe, çeyreğin sonunda farkı 9'a yükselterek soyunma odasına 42-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, Bogdanovic'in 3 sayılık basketiyle 23. dakikada farkı kendi lehine ilk kez çift hanelere çıkardı: 45-35. Savunmasıyla Fenerbahçe'ye adeta potayı göstermeyen Beşiktaş Sompo Japan, hücumda Clark'ı devreye soktu ve 29. dakikada maça beraberliği getirdi: 49-49.

Fenerbahçe, final periyoduna 52-49 önde girdi. Final periyodu karşılıklı basketlerle başladı. İki takım da boyalı alandan basketler buldu ve son 5 dakikaya Fenerbahçe'nin 63-61'lik üstünlüğüyle girildi. Beşiktaş Sompo Japan'ın tam saha baskılı savunmasını Ali Muhammed'le çözen Fenerbahçe, son 2 dakikaya 71-66 önde girmeyi başardı. Maçın sonunda hata yapmayan Fenerbahçe, sahadan 75-69 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Sports Arena

Fenerbahçe: Ekpe Udoh xx 13, Jan Vesely xx 10, Bogdan Bogdanovic x 13, Luigi Datome xx 5, Bobby Dixon xx 16, Nikola Kalinic x 9, Kostas Sloukas xx 11, Melih Mahmutoğlu x 3

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Beşiktaş Sompo Japan: D. J. Strawberry x 8, Vladimir Stimac xx 20, Michael Roll x 6, Kyle Weems x 5,

Kenan Sipahi xx 11, Earl Clark xx 17, Michael Thompson x, Erkan Veyseloğlu x, Sertaç Şanlı x 2

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 18-22 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 42-33 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 52-49 (Fenerbahçe lehine)