Noah'a yasaklı madde kullanmanın faturası: 20 maç men

25.3.2017 - 23:11

New York Knicks'in Fransız oyuncusu Noah, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 20 maçtan men edildi.

NBA takımlarından New York Knicks'te forma giyen Joakim Noah'a, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 20 maç men cezası verildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Oyuncuları Birliğinin ve NBA'in yasaklı madde kurallarını ihlal ettiği belirlenen 32 yaşındaki pivota, 20 maç ceza verildiği bildirildi.

4 Şubat'tan bu yana takımdaki yerini alamayan ve dizindeki sakatlığı nedeniyle normal sezonun kalan bölümünde oynaması beklenmeyen Fransız basketbolcu, çıktığı 46 maçta 5 sayı, 8,7 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

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