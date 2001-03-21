O ünvan Mourinho'nun

Manchester United'ın başında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Jose Mourinho, bu başarısıyla birçok istatistikte ön plana çıktı.

Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleri ile Ajax'ı 2-0 yenip UEFA Avrupa Ligi kupasına uzanan Manchester United'da galibiyetin en büyük mimarlarından birisi de hiç kuşkusuz Jose Mourinho oldu. İngiltere Premier League'i 6. sırada tamamlayan takımın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesini sağlayan Mourinho, birçok istatistikte de ismini hatırlatmayı başardı.

Öyle ki, 2002/03 sezonunda Portekiz'in Porto ekibini yönetirken o günkü ismiyle UEFA Kupası'nı kazanmayı başaran Mourinho, Giovanni Trapattoni'nin ardından Kupa 2'de 14 yıl arayla madalya kazanan ikinci teknik adam oldu. Ayrıca Avrupa'nın büyük turnuvalarında 4 kere boy gösterdiği final mücadelesinde 4. kupasını kazanan Mou, 5 kupa kazanan Trapattoni'nin arkasında yer aldı. (Inter 2010 Şampiyonlar Ligi, Porto 2004 Şampiyonlar Ligi, 2003 UEFA Kupası) Bu kupa ile beraber UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası'nda 2. zaferini elde eden Mourinho, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde birden fazla şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam oldu.

Mourinho'nun başardıkları bununla da sınırlı kalmadı. Porto ve Inter'in ardından Manchester United'da da Avrupa'da kupa kazanan 54 yaşındaki teknik adam, Udo Lattek (Bayern Münih, BorussiaMönchengladbach, Barcelona) ve Rafael Benítez (Valencia, Liverpool, Chelsea) ile beraber 3 farklı takımda bunu başaran 3. isim oldu. "The Special One"