O ünvan Mourinho'nun

25.5.2017 - 00:27

Manchester United'ın başında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Jose Mourinho, bu başarısıyla birçok istatistikte ön plana çıktı.

Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleri ile Ajax'ı 2-0 yenip UEFA Avrupa Ligi kupasına uzanan Manchester United'da galibiyetin en büyük mimarlarından birisi de hiç kuşkusuz Jose Mourinho oldu. İngiltere Premier League'i 6. sırada tamamlayan takımın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesini sağlayan Mourinho, birçok istatistikte de ismini hatırlatmayı başardı.

Öyle ki, 2002/03 sezonunda Portekiz'in Porto ekibini yönetirken o günkü ismiyle UEFA Kupası'nı kazanmayı başaran Mourinho, Giovanni Trapattoni'nin ardından Kupa 2'de 14 yıl arayla madalya kazanan ikinci teknik adam oldu. Ayrıca Avrupa'nın büyük turnuvalarında 4 kere boy gösterdiği final mücadelesinde 4. kupasını kazanan Mou, 5 kupa kazanan Trapattoni'nin arkasında yer aldı. (Inter 2010 Şampiyonlar Ligi, Porto 2004 Şampiyonlar Ligi, 2003 UEFA Kupası) Bu kupa ile beraber UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası'nda 2. zaferini elde eden Mourinho, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde birden fazla şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam oldu.

Mourinho'nun başardıkları bununla da sınırlı kalmadı. Porto ve Inter'in ardından Manchester United'da da Avrupa'da kupa kazanan 54 yaşındaki teknik adam, Udo Lattek (Bayern Münih, BorussiaMönchengladbach, Barcelona) ve Rafael Benítez (Valencia, Liverpool, Chelsea) ile beraber 3 farklı takımda bunu başaran 3. isim oldu. "The Special One"

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret