Obradovic: Bizden daha iyi oynadılar

24.3.2017 - 00:20

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Genel olarak bizden daha iyi oynadılar. Maç boyunca ritmi geri bulup maça gelmeye çalıştık. Sonunda bunu başardık ama son hücumu çok kötü kullandık ve bu maçın en önemli anıydı" dedi.

Turkish Airlines Euroleague 28. hafta maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 80-77'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından konuşan Sırp çalıştırıcı, "Genel olarak bizden daha iyi oynadılar. Maç boyunca ritmi geri bulup maça gelmeye çalıştık. Sonunda bunu başardık ama son hücumu çok kötü kullandık ve bu maçın en önemli anıydı. Bunun neden olduğunu net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Elimizdeki kaliteli oyuncularla daha farklı olması gerekiyor. Rotasyonumuz çok kısa bazı oyuncularımız sakatlık yaşıyor. Bogdan bizim için büyük sürpriz oldu neredeyse hiç antrenman yapmadan oynamak istedi. Bizim için çok önemli örnek oldu. Ne olursa olsun sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Doğan Gündoğdu

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret