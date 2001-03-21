Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık iması

29.5.2017 - 00:16

Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık sinyali..Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, şampiyonluğu kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda ayrılık sinyali verdi..

Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup, şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarları üzecek bir açıklama yaptı:

"Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu dile getirdim, ama Avrupa'da da hedeflerim olduğunu söyledim. Beşiktaş'ta hedeflerime ulaştım, 2 sene üst üste şampiyon oldum, 3. yıldızı taktım. Tatile çıktıktan sonra geleceğim ile ilgili karar vereceğim."

 

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