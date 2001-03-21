Olay açıklama: 'Şenol Güneş işine baksın!'

21.3.2017 - 07:17

Antalyaspor Kulübü Yöneticilerinden Emin Altıner, 0-0 biten Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili olarak Radyospor’a konuştu. Spor Kazanı programına konuşan Altıner, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve yöneticilerin yaptığı açıklamalara cevap verdi:

İşte o cevap:

"Şenol hoca bu işin profesyoneli, bir spor adamı. Başkanımız hakkında, “çok genç bir başkanları var” diye bahsetmesi etik değil. Antalyaspor 50. Yılını kutluyor. Genç dedikleri başkanımızla çok olgun bir dönem yaşıyoruz. Bu şekilde bahsedilmesi hiç hoş değil.

Şenol Güneş futboluyla ilgilensin, takımıyla ilgilensin. Başkanımızın daha önce verdiği demeçte, ”hakemle ilgili tedirginliğimiz var” demişti. Başka isimler de böyle demeçler vermiştir. Niye böyle bir gocunmaları var anlamıyorum. Etik de değil. Şenol hocanın bu davranışını hoş bulmadım. Bir spor adamı, bir spor adamını eleştirebilir. Ali Şafak Öztürk kulübün patronu. Bir profesyonelin, patronu eleştirmesi hoş değil.

Beşiktaş Türk futbolunun önemli paydaşlarından biri. Hiçbir çekişmemiz olamaz. Bizim dostluğumuz devam eder. Anadolu kulüpleri olarak üzüntülerimiz var. Diğer kulüplerin bizlere tepeden bakması hoş değil. Bizim hazmedemediğimiz saygısızlık. Saygı gösteriyorsak, saygı bekleriz."

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