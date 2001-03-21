Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Çocukluğumuz şampiyonsuzlukla geçti, o dönem büyük borç üzerindeydi takım. O dönemde Mehmet Üstünkaya ve yönetimi hepsi beraber olup kulübe para kazandırıp, takımı şampiyon yaptılar" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni bir tesisi siyah-beyazlı kulübe kazandırdı. Mehmet Üstünkaya tesisinin açılışı öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Başkan Fikret Orman, "Son zamanlarda attığımız adımlarla kulüp marka değeri olarak Türk futbol endüstrisinde zirvede yer almıştır. Bütün camiamızın uzun zamandır istediği bir tesis yapma ihtiyacı vardı. Şu anda da Türkiye'nin en şık tesislerinden birini kulübümüze kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Tesise adını verdiğimiz değerli büyüğümüzü de saygıyla anmaktan gurur duyuyorum. Bizim çocukluğumuz şampiyonsuzlukla geçti, o dönem büyük borç üzerindeydi takım. O dönemde Mehmet Üstünkaya ve yönetimi hepsi beraber olup kulübe para kazandırıp takımı şampiyon yaptılar. 11 ay gibi bir sürede inşa ettik tesisi. 11 milyon TL üzerinde masraf yaptık. Burası bizim malımız, burası da bizim yerimiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Doğan Gündoğdu