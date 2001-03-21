Osmanlıspor'a paşa tokadı

18.3.2017 - 15:22

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor'u 3-2 yendi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak 
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Castro, Tunay Torun (Dk. 83 Pavelka), Turgut Doğan Şahin (Dk. 79 Eduok), Adem Büyük (Dk. 90+1 Otigba) 
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan Çürüksu, Pinto, Musa Çağıran (Dk. 75 Koray Altınay), Luiz Carlos, Umar (Dk. 69 Bifouma), Regattin (Dk. 75 Engin Bekdemir), Maher, Webo 
Goller: Dk. 1, 32 ve 65 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 12 ve 14 Webo (Osmanlıspor) 
Sarı kartlar: Dk. 21 Sadiku, Dk. 80 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 34 Numan Çürüksu, Dk. 49 Luiz Carlos (Osmanlıspor) 
Kasımpaşa 3-2 Osmanlıspor
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
1. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Popov'un uzun mesafeli pasında Adem Büyük kafayla topu ceza alanındaki Turgut Doğan Şahin'in önüne indirdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı tekrar Adem Büyük'e aktardı. Adem Büyük'ün ceza alanı sol çaprazından gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0
12. dakikada Osmanlıspor skora dengeyi getirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen Vrsajevic'in ceza alanına ortasında penaltı noktasının önünde iyi yükselen Webo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1 
14. dakikada konuk ekip öne geçti. Numan Çürüksu'nun ara pasında sol tarafta topla buluşan Pinto yerden sert ortaladı. Ön direkte topa ayak koyan Webo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2 
32. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Ceza alanı dışında sol tarafta topla buluşan Turgut Doğan Şahin'in ortasında kale sahasında Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
65. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Tunay Torun'un hücum yönünün sol tarafından kullandığı köşe atışında altıpasta iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2

 

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