Otobüsler taşlandı kaleci kafasından yaralandı

19.3.2017 - 00:58

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde oynanacak olan As Akyazıspor ile Karasu Güvenspor play-off müsabakası öncesinde olaylar çıktı. Akyazısporun kalecisi Uğur Tekmen kafasına gelen taşla hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinde bulunan spor kompleksinde bugün Karasuspor ile Arifiye Kalaycıspor arasında play-off maçı oynandı. Oynanan maçta Karasuspor rakibine mağlup oldu. Kısa bir süre sonra yine aynı sahada As Akyazıspor ile Karasu Güvenspor karşı karşıya gelecekti. Sahaya ısınmak için çıkan As Akyazısporlu futbolculara karşı rakibin taraftarları saldırdı. Çıkan olaylarda As Akyazısporun kalecisi Uğur Tekmen kafasına gelen taşla hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çıkan olaylar sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İki tarafı sakinleştiren ekipler taraftarları ayırdı. Spor kompleksinin dışında da devam eden olaylarda futbolcuların sahaya geldiği otobüsler taşlanarak tahrip edildi.

Olaylar sonrasında maç iptal edildi.

 

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