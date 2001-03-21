Ozan Tufan'ın görüntüsü şaşırttı

Uzun süredir kiloları sebebiyle eleştiri alan futbolcu, çektiği son fotoğrafla çalışmalarının karşılığını aldığını açıkça gözler önüne serdi. Ozan Tufan'ın sadece kilo vermekle kalmadığı vücudunun da geliştiği açıkça görüldü.





FENERBAHÇE PROGRAM HAZIRLAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere önceki günlerde Fenerbahçe teknik heyeti genç oyuncuyu kilo vermesi için uyarmış ve özel bir program hazırlamıştı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de milli oyuncuyu form düşüklüğü sebebiyle kadroya dahil etmemişti. (Son dakika)