Ozan Tufan'ın görüntüsü şaşırttı

31.3.2017 - 11:46

Fenerbahçe'de kilo problemi yaşadığı için tepkilerin odağında yer alan Ozan Tufan, kaslı vücuduyla görenleri şaşkına çevirdi.

Sarı-Laciverlilerde Ozan Tufan takımla birlikte çalışmalara başladı. Son iki haftadır rejim programı uygulayan genç futbolcunun kilo vermiş görüntüsü dikkati çekti. Ozan'ın 2 haftada 5 kilo verdiği öğrenildi.

Uzun süredir kiloları sebebiyle eleştiri alan futbolcu, çektiği son fotoğrafla çalışmalarının karşılığını aldığını açıkça gözler önüne serdi. Ozan Tufan'ın sadece kilo vermekle kalmadığı vücudunun da geliştiği açıkça görüldü.

Ozan Tufanın son görüntüsü şaşırttı

FENERBAHÇE PROGRAM HAZIRLAMIŞTI
Hatırlanacağı üzere önceki günlerde Fenerbahçe teknik heyeti genç oyuncuyu kilo vermesi için uyarmış ve özel bir program hazırlamıştı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de milli oyuncuyu form düşüklüğü sebebiyle kadroya dahil etmemişti. (Son dakika)

 
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