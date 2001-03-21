Özbek: Hakem hatalarında kasıt aramaya başladık

1905 GSYİAD’ın düzenlediği iftara katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iftar öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, özellikle hakem hatalarından şikayet ederek, “Bu sene birçok puanımız bu nedenle gitti. Artık hatalarda kasıt aramaya başladık” ifadelerini kullandı.

1905 GSYİAD’ın düzenlediği iftara katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta bulunan Four Seasons Hotel’de yapılan iftar öncesinde konuşan Özbek, hakem hatalarını eleştirdi.

Bu konuda daha önce düşüncelerini açıkladığını ancak federasyonun bu nedenle kendisine ceza verdiğini söyleyen Özbek, “Burada ceza alan aslında Türk futbolu. Kaba bir hesap yaptık, Galatasaray'ın 12-13 verilmeyen penaltısı var. Aleyhine çalınan düdükler, penaltı olmamasına rağmen aleyhine verilen kararlar var. Dünkü Alanyaspor maçında, hangi pozisyonda verilmesi, hangi pozisyonda verilmemesi lazım diye ders niteliğinde penaltı pozisyonları vardı. Peş peşe iki tane penaltı olayı oldu ders niteliğinde. Ben şimdi buradan MHK Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu'na sesleniyorum. Allah aşkına çıkın bir şeyler söyleyin bununla ilgili. Olanlar sadece tarihin sayfalarına gömülüyor ve orada bırakılıyor. Konuşma seviyesini belli bir noktada tutmak istediğim zaman kimse etkilenmiyor, seviyeyi biraz yükselttiğim zaman federasyon ceza veriyor. Galatasaray'ın hakları büyük ölçüde yenilmiştir. Gerek penaltılarla, gerek başka kararlarla etki edilmiştir. Bir hesap yaptığımızda bu kararlar sebebiyle kaybedilen çok fazla puan var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gölgelemek maksadıyla konuşmuyorum ama aradaki puan farkına bakıp, bu kararlarla değerlendirdiğinizde pek de fazla fark olmuyor” ifadelerini kullandı.

“Video hakem çözüm olabilir”

Önümüzdeki sezonlarda uygulamaya geçmesi beklenen video hakemin, hakem hatalarına bir çözüm getirebileceğini ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Kulüpler Birliği Vakfı olarak da bu konuda kararımız var. Ama özellikle TFF'ye ve MHK'ya uyarıda bulunmak istiyorum. Bu hakem hatalarının en aza indirilmesi lazım. Kasıt aramamaya çalışıyorum ama peş peşe yapılan hatalar sonrası insan acaba bir kasıt var mı diye düşünmeden edemiyor. Federasyonun gelecek sezon yapacağı uygulamalarda çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Futbol profesyonel bir organizasyon. Rakamlar çok yüksek. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde yaklaşık 30 milyon Euro sadece ayak bastı olarak alınıyor. Artı gelirler de var. Bu gelirlerden mahrum kaldığınızda, bütçeniz etkileniyor. Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş iyi futbol oynadı bu sene. Şampiyonluğu da hak ettiler. Benim söylemlerim Beşiktaş'ın şampiyonluğuna gölge düşürmek için değil. Ortada bir vaka var. Hakem hatalarının bitmesi tabii ki mümkün değil. Galatasaray artık hakem hatalarının hedef takımı olmak istemiyor” diye konuştu.

“Bruma için yapılan teklifi açıklamayacağım”

Galatasaray’ın yıldız ismi Bruma’ya Alman ekibi Liepzig’in teklifte bulunduğunu ifade eden Dursun Özbek, “Bu teklifi geçen hafta söylemiştim. Leipzig'in Bruma için teklifi masada duruyor ve konu henüz sonuçlanmış değil. Görüşmeler devam ediyor. Henüz netice alınmadı ve bu nedenle başka bir şey söylemem mümkün değil. Yapılan teklifle bizim istediğimiz rakam arasındaki farkı cevaplamayacağım. Masada bir görüşme var ve tam neticelenmeden bu soruların cevabı ancak Galatasaray'ın elini zayıflatır. Henüz lig bitmedi ve kadromuzdaki oyuncularla ilgili yorum yapmak doğru olmaz. Önümüzdeki sene için eksiklerimizi tespit ettik. Cenk Ergün, hocamız ve araştırma ekibi tespitleri yapıyorlar. Oldukça geniş bir liste hazırladılar. Bütçemize göre bunları ayıklayarak, önümüzdeki seneye en iyi Galatasaray'ı oluşturmak için çalışıyoruz. Hocanın sunduğu raporun muhtevasında, gelecekler ve gideceklerin hepsi var. Profesyonel takımlarda her sene bu tarz değişiklikler olur. Senelik performanslar değerlendirilip, eksikler giderilmeye, fazlalıklar da gönderilmeye çalışılıyor” diye konuştu.

Özbek son olarak yıkım yapılan Galatasaray Adası’yla ilgili olarak da, “Yargıda olan bir konu. Üzücü bir olay yaşandı ve bu konuda yorumda bulunmak istemiyorum. Yargının sonucunu bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş