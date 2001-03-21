Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Beşiktaş Sompo Japan çok iyi oynuyor. Son maçımızda bizi burada yendiler" dedi.

TBL Play-off 3. maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odebank'ı 87-73'lük mağlup etti.

Perasovic, "Bugün de maça çok sert başladık. Başından sonuna kadar iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bugün maçın kilit noktası hücum ribauntlarıydı. Galatasaray Odeabank gibi büyük bir takımla oynadığınız 7 maçın 6'sını kazanıyorsanız bu iyi bir takım olduğunuzu gösterir. Bu galibiyeti ve yarı finale yükselmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş Sompo Japan çok iyi oynuyor. Son maçımızda bizi burada yendiler. Açıkçası tüm saygımızı kazandılar. Biz final yolunda elimizden gelenin en iyisi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Doğan Gündoğdu