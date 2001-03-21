Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Final Four'a gidene kadar savaşacağız" dedi.

Turkish Airlines Euroleague 28. hafta maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 80-77'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından konuşan Perasovic, "Bence bugünkü sonuç çok güzeldi. Play-off'a kalmak genel olarak çok büyük bir başarı. Sezonun başından beri çok savaştık ama bu bizi durduracak bir şey değil Final Four'a gidene kadar savaşacağız. Maçın 33-35 dakikasında iyi oynadık ancak son çeyrekte Fenerbahçe iyi kararlar verdi ve sert oynadı. Bu noktada biz duygularımız ile oynadık diyebilirim. Ama bence biz bu maçı kazanmayı hak ettik ve sonunda da hak ettiğimizi aldık diye düşünüyorum" diye konuştu.