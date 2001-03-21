Play-off finali öncesi ekmek arası patlayıcı

5.6.2017 - 00:12

Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanacak olan TFF 1. Lig Play-Off Final maçından önce stadyum girişiminde polis ekipleri taraftarları arama esnasında sandviç ekmekleri içerisinde meşale ve maytap ele geçirildi.

Play-off finali öncesi ekmek arası patlayıcı

Süper Lig’e çıkmak için mücadele veren Eskişehirspor ve Göztepe takımlarının taraftarları kendilerine maçtan saatler öncesinde Antalya Stadyumu önünde yerlerini aldılar. Stadyum çevresinde meşale yakan ve maytaplar patlatan taraftarlar renkli görüntülerin oluşmasını sağladı. Meşale ve maytapları stadyum içerisine sokmaya çalışan taraftarlar akla gelmeyecek taktikler denedi. Bazı taraftarlar sandviç ekmekleri arasına maytap ve meşaleleri saklayarak stadyuma girmeye çalıştı. Antalya emniyeti ve stadyumda görevli olan güvenlik güçleri bu duruma el koyarak meşale ve patlayıcılara el koydu. Bazı taraftarlar meşale ve maytapları başarılı bir şekilde içeriye sokabilirken bazıları da bu denemelerinde başarısız oldu.

Adem Akalan

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