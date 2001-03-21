Podolski'den milli takıma golle veda etti

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, İngiltere ile oynanan özel maçta milli takım kariyerine nokta koydu.

Signal Iduna Park'ta Podolski'nin jübilesi için Almanya ile İngiltere özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi Alman Futbol Federasyonu yetkilileri, yıldız oyuncuya flama, çiçek ve bir tablo hediye etti. Tribünleri dolduran binlerce taraftar ise Podolski maskesi takarak oyuncuyu uzun süre alkışlarken, duygusal anlar yaşayan tecrübeli oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşma 1-0 Almanya'nın üstünlüğü ile sona ererken, galibiyeti getiren golü 69. dakikada Podolski kaydetti. Alman oyuncu, milli formayla çıktığı 130. maçında 48 kez fileleri havalandırmış oldu. Podolski, Klose ve Müller'den sonra Alman Milli takımında en çok gol atan üçüncü oyuncu konumunda yer aldı.