Podolski, Galatasaray’a veda ediyor

Podolski, Galatasaray’da son maçına çıkıyor

Japonya’nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Lukas Podolski, Galatasaray’a Atiker Konyaspor maçıyla veda edecek.

Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski, Galatasaray formasını yarın Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında son kez giyecek. Podolski, sezon içerisinde Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe ekibine transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılar bu transferden 2 milyon 600 bin Euro kazandı.

Podolski, Galatasaray'da bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 31 maça çıktı. Alman futbolcu bu maçlarda 17 gol kaydederken, 7 asistle mücadele etti.

2015 yılında Londra’dan geldi

Podolski, 2015 yılında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’dan 2 milyon 500 bin Euro’ya Galatasaray’a transfer oldu. Sarı-kırmızılılar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli futbolcu, sözleşmesi sona ermeden İstanbul ekibine veda etti.

74 maç, 34 gol

Galatasaray’da 2 sezonda toplam 74 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol kaydetti. Bu maçlarda deneyimli futbolcu 17 kez sarı kart görürken, kırmızı kart görmedi. Yıldız oyuncu, Süper Lig’de 55 maçta 24 gol, Ziraat Türkiye Kupası’nda 9 maçta 12 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 2 gol ve UEFA Avrupa Ligi ile Türkiye Süper Kupası’nda da 2’şer maça çıktı.

Galatasaray’da 3 kupa kazandı

Galatasaray forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayamayan Podolski, Türkiye’den müzesine 3 kupa katarak, Japonya’ya gidecek. Alman futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 2015-2016 ile 2016-2017 sezonlarında Türkiye Süper Kupası ve 2015-2016 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı.

Çaya olan tutkusuyla tanıdık

Türkiye’ye geldiği andan itibaren sempatik tavırları ile taraflı, tarafsız birçok ismin sempatisini kazanan Lukas Podolski, özellikle çaya olan tutkusuyla göze çarptı. Sarı-kırmızılılara transfer olduğunda düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının karşısına çay ile çıkan Podolski, sosyal medyadan sık sık çay içtiği fotoğrafları paylaştı. İstanbul’u da sık sık gezen Alman futbolcu, gittiği yerlerden fotoğraflar paylaştı.

Oğuzhan Ort