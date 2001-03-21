Pota derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 90-84'lük skorla mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 22 haftasında Galatasaray Odeabank’ı 90-84 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, ezeli rakibini 7 maç sonra yendi.

Akatlar Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde Galatasaray Odeabank faul hakkını erken doldurunca Beşiktaş Sompo Japan serbest atış çizgisinden 8 sayı bularak büyük avantaj yakaladı. Baskılı savunmasıyla konuk ekibi 6 top kaybına uğratan siyah beyazlılar, DJ Strawberry’nin hücumda etkili olduğu ilk 10 dakikayı 28-15 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Michael Thompson ve Earl Clark’ın isabetli atışlarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan’a Jon Diebler ve Vladimir Micov ile cevap veren Galatasaray Odeabank bu bölümde oyunun temposunu düşürdü ve set hücumlarla farkın artmasını engelleyince ilk yarı 48-35 Beşiktaş Sompo Japan üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyrek Earl Clark-Austin Daye düellosuyla başladı. ABD’li forvetlerinden sayılar bulan iki takımda dengeyi bozan taraf Galatasaray Odeabank oldu. Erick McCollum ve Sinan Güler’in devreye girmesiyle 17’ye kadar çıkan farkı eriten Galatasaray Odeabank, hücumda topu iyi paylaştı ve ev sahip son çeyreğe 69-63 önde girdi.

Hakemler 3. anonsun ardından soyunma odasında

Dördüncü çeyrekte Beşiktaş Sompo Japan’de Michael Thompson direksiyona geçti. Siyah beyazlılara hücumda yön veren ABD’li guardı Earl Clark skorer oyunuyla destekleyince ev sahibi ekip farkı artırmaya başladı. Bitime dört dakika kala hakeme itirazlarından dolayı Ergin Ataman’ın teknik faul almasının ardından kazanılan serbest atışlarda hata yapmayan siyah beyazlılar farkı tekrar çift hanelere taşıdı.



Bitime 1:24 kala karşılaşmanın başhakemi Murat Biricik tribünlerin kötü tezahüratı sebebiyle üçüncü anonsu yaptı ve soyunma odasına gitti. 15 dakikalık aranın ardından maç tekrar başladı ve kalan sürede skor avantajını koruyan Beşiktaş Sompo Japan sahadan 90-84 galip ayrıldı.

Earl Clark'ın gecesi

Beşiktaş Sompo Japan'de gecenin yıldızı 24 sayı, 9 ribaund, 5 asist ile oynayan Earl Clark oldu. Konuk ekipte Vladimir Micov'un 18 sayı, 5 ribaund ve 2 asistlik performansı yenilgiye engel olmadı.

İkili averaj eşitlendi

Ligdeki ilk karşılaşmayı 6 sayı farkla kaybeden Beşiktaş Sompo Japan bu sonuçla ikili averajda eşitliği yakaladı.

Son 7 maçtaki 6. galibiyetini alan Beşiktaş Sompo Japan ligdeki galibiyet sayısını 17'ye çıkartırken, üst üste ikinci yenilgisini alan Galatasaray Odeabank 10. mağlubiyetini aldı.

Derbiye yoğun ilgi

Mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Akatlar Arena’da oynanan karşılaşmada salonun tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklediler.

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Murat Biricik xx, Aytuğ Ekti xx, Serhat Büker xx

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan x, Clark xxx 24, Erkan xx 2, Stimac xx 10, Thompson xxx 21, Roll xx 8, Sertaç xx 11, Strawberry xx 12, Weems x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray Odeabank: Göksenin xx 2, Sinan xx 18, Tyus xx 9, Diebler xx 7, Pleiss xx, Daye xx 14, Micov xxx 18, Mc Collum xxx 14

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 28-15 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre:48-35 (Beşiktaş Sompo Japan lehine-

3. Periyot: 69-63 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Ergin Ataman: “Ev sahibi ekip 30 faul atışı attı”

Beşiktaş Sompo Japan’a deplasmanda 90-84 mağlup olan Galatasaray Odeabank’ta başantrenör Ergin Ataman, mağlubiyeti rakibin attığı 30 faul atışına bağlayarak, “Hakemler saha avantajını ev sahibi takıma verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı” dedi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyleyen Galatasaray Odeabank başantrenörü Ergin Ataman, “Yumuşak başladık ve 28 sayı yedik. Bir türlü normal oyunumuzu oynayamadık. 15, 16 sayı geriye düştükten sonra sertleştik ve oyunu dengeledik. Diğer 3 periyotta daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Son periyotta McCollum’un iki 3’lük atışı girmeyince, oyunu dengeleyemedik. Sonuçta kaybettik. Tabii diğer bir hususta burada, baktığımız zaman biz daha fazla 2’lik sayı atmışız. 3’lük sayısı aynı ama ev sahibi takım 30 tane faul atmış. 26 Euroleague maçı oynadık ama 30 faul atışına maruz kaldığımızı düşünmüyorum. Hakemler de saha avantajını tamamen ev sahibi takım lehine verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı” ifadelerini kullandı.

“Basın kaostan besleniyor”

Beşiktaş taraftarlarının kendisine gösterdiği tepkinin sebebinin basın olduğunu söyleyen Ergin Ataman, “Ben bu taraftara ne yaptım da bana böyle söylüyorlar. Bunun sebebi basındır. Sizler kaostan besleniyorsunuz. 5 sene önce 3 kupa kazanmışım ben burada. Bu taraftarların böyle yapmasının sebebi sizlerin bu tutumudur” diyerek basın toplantısını tamamladı.

Earl Clark: “Müthiş bir mücadele oldu”

Galatasaray Odeabank karşısında attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan Earl Clark, karşılaşma sonrasında müthiş bir mücadele olduğunu belirterek, “Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Galatasaray Odeabank karşısında oynadığı oyun ve attığı 24 sayıyla galibiyetin mimarlarından olan Earl Clark, karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'li oyuncu, müthiş bir mücadele olduğunu ifade ederek, “Müthiş bir oyun ve müthiş bir mücadele oldu. Bizim amacımız sahaya çıkıp her şeyimizi vermekti. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir karşılaşma oldu. Kazandığımız için mutluyum” dedi.

“İlk kez ABD dışında oynuyorum”

Sahada kendi oyununu oynadığını söyleyen Clark, “Ben sadece çıkıp kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum ve elimden geldiğinde agresif oynamaya çalışıyorum. İlk kez ABD dışında oynuyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün özellikle son periyotta arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu, boş şutlar çıkarmamı sağladı” diyerek sözlerini noktaladı.