Antrenmanda sakatlanan Portekizli yıldız, Beşiktaş'ın kalan iki maçında oynayamayacak.

Gaziantespor karşısında alacağı galibiyetle üst üste 2. lig şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş'aRicardo Quaresma'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantepspordeplamanında forma giyemeyecek. Sağ bacak arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Quaresma, ligin son haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasında da görev yapamayacak.

Sakatlığına rağmen kafile ile birlikte Gaziantep'e gidecek olan yıldız futbolcu, mücadeleyi tribünden takip edecek.