Real Madrid'in Mbappe çılgınlığı

Sezonu Şampiyonlar Ligi ve La Liga zaferiyle kapatan Real Madrid, Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe için kesenin ağzını açtı.

Monaco ile geçirdiği büyüleyici sezondan sonra Avrupa devlerinin hedefi hâline gelen Kylian Mbappe için Real Madrid astronomik teklifler yapmaya devam ediyor.

Bugüne kadar Fransız forvet için ik kez Monaco'nun kapısını çalan ve 115 milyon euro teklif yapan Real Madrid, üçüncü teklifini yapmaya hazırlanıyor.

135 milyon euro!

RMC Sport'un haberine göre; Zinedine Zidane'in listesinde ilk sırada yer alan 18 yaşındaki futbolcunun transferi için Real Madrid 135 milyon euro'yu gözden çıkardı ve genç yıldızın kulübüyle yeni sözleşme yapmadan aklını çelmek istiyor.

James Rodriguez'in satışından yaklaşık 70 milyon euro gelir elde etmeyi bekleyen İspanyol ekibi Mbappe transferi için şansını zorlamaya devam ederken, Monaco ise oyuncusuyla sözleşme uzatmak istiyor.

Hedefi 2018 Dünya Kupası

Mbappe'nin 2019'da bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak isteyen Kırmızı Beyazlılar'ın elini güçlendiren konu 2018 Dünya Kupası...

Rusya'da Fransa formasıyla boy göstermek isteyen 18 yaşındaki yıldız, önümüzdeki sezonu düzenli oynayabileceği bir takımda geçirmeyi planlıyor.