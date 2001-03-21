Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği 600 yaralı

4.6.2017 - 09:01

İtalya'da meydana kurulan dev ekrandan maçı izleyen Juventus taraftarları, havai fişekleri bomba zannedince izdihamda 600 kişi yaralandı.

İtalya'da dev ekranda izlenen Şampiyonlar Ligi final maçı sırasında çıkan izdihamda yaralananların sayısı 600'e yükseldi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, İspanya'nın Real Madrid takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesi veren Juventus takımının kenti Torino'da kurulan dev ekran önünde panik ve korku dolu anlar yaşandı.

Emniyet mensuplarına dayandırılan haberde, dev ekran önünde binlerce Juventuslu taraftarın takip ettiği maçın son anlarında, meydanın bir bölümünde başlayan paniğin izdihama yol açtığı bildirildi.

Çıkan izdiham ve yerdeki kırık şişeler nedeniyle yaklaşık 600 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Rainews kanalı ise izdihamda yaralanan 500 kişiden 7'sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli de maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Torino'da maçın izlendiği meydanda bir şeyler olduğu söylendi. Olayın nasıl geliştiğini ve kesin bilgiyi henüz bilmemekle birlikte olayda yaralananlara dayanışma dileklerimi iletmek isterim." dedi.

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