Real Madrid Juventus'u dağıttı

4.6.2017 - 01:18

Real Madrid, Juventus'u 4-1 mağlup ederek son 4 sezonda 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 sezonu finalinde İspanya'nın Real Madrid takımı, İtalyan ekibi Juventus'u 4-1 yenerek, kupanın sahibi oldu.

Galler'in başkenti Cardiff'te oynanan karşılaşma öncesi, 22 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Juventus ve Real Madrid, organizasyonda Şampiyonlar Ligi adı altında 1992-1993'ten itibaren 6'şar kez finalde sahne alarak İtalyan ekibi Milan'ın rekorunu egale etti.

Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Dani Alves, Şampiyonlar Ligi'nde 100. maçına çıktı.

Real Madrid, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 20. dakikada attığı golle öne geçti. Ani gelişen atakta topla buluşan Ronaldo, pasını sağ kanatta hareketlenen Carvajal'a gönderdi. İspanyol oyuncunun pasında ceza sahası içinde bekletmeden şutunu çeken Ronaldo, meşin yuvarlağı kaleci Buffon'un sağından ağlarla buluşturdu: 0-1

Juventus, 27. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle beraberliği sağladı. Sandro'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Higuain, pasını sol çaprazdaki Mandzukic'e verdi. Hırvat oyuncunun kaleye sırtı dönük bir şekilde yaptığı şık vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Navas'ın üzerinden filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Real Madrid, Casemiro'nun 61. dakikada attığı golle maçta tekrar öne geçti. Juventus savunmasından seken topu önünde bulan Brezilyalı oyuncu, ceza sahası dışından şutunu çekti. Khedira'ya çarpan meşin yuvarlak, kaleci Buffon'u da yanıltarak filelerle buluştu: 1-2

İspanyol ekibi, Ronaldo'nun 64. dakikada fileleri havalandırması sonucu farkı 2'ye çıkardı. Modric'in sağ kanattan ortasında ön direkte topa dokunan Ronaldo, meşin yuvarlağı kaleci Buffon'un üzerinden filelere gönderdi: 1-3

Karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Asensio sahneye çıktı ve Real Madrid'i 4-1 öne geçiren golü kaydetti. Marcelo'nun pasıyla kale sahası önünde topla buluşan Asensio, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4

Real Madrid, böylece son 4 sezonda 3, toplamda ise 12. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

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