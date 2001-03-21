Real Madrid yeni uçağını tanıttı

30.3.2017 - 15:18

İspanya'nın dünyaca ünlü dev kulübü Real Madrid, deplasman yolculuklarında kullanacağı yeni uçağı tanıttı.

İspanya La Liga ekiplerinden dünyaca ünlü Real Madrid'e, deplasman yolculuklarında kullanmak üzere yeni bir uçak tahsis edildi. R.Madrid'in yeni deplasman uçağı, yıldız isimler Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Marcelo ve Benzema'nın katılımı ile tanıtıldı.

İçerisinde birçok teknolojik ve konforlu detay bulunan uçak, bundan sonra oynanacak deplasman mücadelelerinde Real Madrid takımını taşıyacak. Uçakta seyahat anında akla gelebilecek tüm detaylar düşünülmüş durumda.

İspanya Ligi'nde lider durumda bulunan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde 12 Nisan tarihinde Bayern Münih ile karşılaşacak yıldız isimler Almanya'ya bu uçakla gidecek.

İspanya La Liga ekiplerinden dünyaca ünlü Real Madrid'e, deplasman yolculuklarında kullanmak üzere yeni bir uçak tahsis edildi. R.Madrid'in yeni deplasman uçağı, yıldız isimler

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