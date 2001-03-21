Real Madrid zorlu virajı hatasız döndü

19.3.2017 - 00:09

La Liga'nın 28. haftasında ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Athletic Bilbao'ya konuk olan Real Madrid sahadan 2-1'lik zaferle ayrılmayı başardı.

ispanya'da şampiyonluğun en büyük favorisi olan Real Madrid son haftalarda düşen performansını San Mames'de sürdürmesine rağmen Benzema ve Casemiro'nun golleriyle üç puanı cebine koydu.

Karşılaşmaya istediği gibi başlayan konuk ekip 25. dakikada Ronaldo'nun asistinde Benzema'nın golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Zidane'ın öğrencileri, ikinci yarıda oyunun hakimiyetini eev sahibi ekibe bıraktı. Athletic Bilbao 65. dakikada Raul Garcia'nın asistinde Aritz Aduriz'in golüyle eşitliği yakaladı. Ancak Real Madrid'in cevabı çabuk geldi. 68. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Casemiro altı pasta topla bomboş buluştu ve takımını tekrar öne geçirdi. Klana dakikalarda skor avantajını koruyan eflatun beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son beş maçındaki 13. puanını alan lider Real Madrid puanını 62'ye yükseltti ve zirvedeki yerini perçinledi. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Athletic Bilabao ise 44 puanda kaldı.

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