Rıdvan Dilmen Arda Turan'ı böyle savundu

Rıdvan Dilmen, Bilal Meşe'nin birilerinin maşalığını yaptığını, Arda'nın yeniden A Milli Takım'a geri dönmesi gerektiğini söyledi.
Arda Turan'ın A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklamasının ardından Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da canlı yayına bağlandı ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
"Arda Turan da olsanız, dünyanın en büyük futbolcusu da olsanız, büyüğe böyle davranmazsınız. Arda Turan adına özür dilerim. Fatih Terim hoca affettikten sonra içime sinmedi dedi. Ya Arda, ya Terim, ya da ikisi birlikte bırakmalı demiştim."
"Ne işi var gazetecinin milli takım uçağında. Gazeteci milli takım kafilesi ile gidemez. Milli takım kaptanına sabah, akşam küfreden gazeteciyi oraya oturtursanız... Doğru yaptı demiyorum..."
"Volkan Babacan milli takımda oynuyor, ki oynamalı; siz faturayı Arda Turan'a çıkardınız. Arda'nın tek günahı ülkenin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olması."
"Arda Turan adamlığıyla benim gönlümde bir kahramandır. Allah'ın izniyle Arda Turan milli takımda tekrar oynayacak."
"Bilal Meşe gibiler gazetecilik yapmasın. Birilerinin maşalığını yapıyorlar. Sonra da bu çocuklar en son patlıyor."