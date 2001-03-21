Rıdvan Dilmen: 'Federasyon başkan adayı asla olmayacağım'

Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da kendisine gelen ağır eleştirilerle ilgili net ifadeler kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklmaaları;

Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki federasyon başkanlığına aday olmayacağım. Bir menfaat için bugüne kadar hiç konuşmadım. O yüzden böyle konuşuyorum diye düşünmesinler.

İkincisi ise ben Feedrasyonu eleştirirken zannediyorlar bir beklenitm var. Cumhurbaşkanı ile bunu hiçbir zaman konuşmadım. Bu başkanlığa oynuyor Hidayet orya geldi, Rıdvan'da buraya gelir diye düşünüyorlar.

Sosyal medyada yazıyorlar daha önce Aykut Kocaman varken yapıldı. Evet mevzusundan sonra manipülasyon yapılıp video gönderdiler. Siyaset ve spor iç içe olmamalı die hemen onu yayınladılar.

Aykut beni aradı ve kırılmış olabilirsin. Benneden açıklayayım sen açıkla Aykut dedim. Futbolun Zriversi programında konuşurken 20 Kasım'da bir röportaj yaptım. Siyasi içerikliydi ama hiç kimse bir şey söylemedi. Dün akşam konuşurken İzmir Marşı kızım bile bana mesaj attı bu ne diye... İnsanlar sosyal medyadan mesajlar atıyorlar. Ben kullanmıyorum ama rahmetli annem ve kızıma küfürler ediliyor. Adli yargıya gideceğim bu arkadaşlar, tweet kabadayıları ne diyecekler biliyor musu? Bunları ben söylemedim diyecekler aşşalık insanlar.

Dün yine manipüle edildi benim söylediklerim...