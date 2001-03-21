Rize umudunu korudu

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Osmanlıspor sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Böylelikle Rizespor kümede kalma şansını son haftaya taşıdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Ndiaye’nin ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan topu son anda kornere çeldi.

7. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topu başına geçen Rusescu’nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu arka direkte Adam Maher tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 1-0

22. dakikada Prochazka’nın pasıyla ceza sahasına giren Rusescu’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan son anda topu çelmeyi başardı.

27. dakikada Adam Maher’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma’nın şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

32. dakikada Bidouma’nın pasında topla buluşan Webo’nun sağ çaprazdan yaptığı yerden vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

37. dakikada Adam Maher’in ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri geldi. Dönen topu savunma kornere çeldi.

42. dakikada Süleyman Koç’un sağ kanattan penaltı noktasına doğru gönderdiği topta Kuweuke bekletmeden pasını Petrucci’ye aktardı. Petrucci’nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

46. dakikada Kweuke’nin ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Kweuke’nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.

52. dakikada orta sahada Süleyman Koç ile topu kapan Çaykur Rizespor, Osmanlıspor defansını eksik yakaladı. Topla ceza sahasına giren Süleyman Koç, pasını müsait durumdaki Kweuke’ye çıkardı. Penaltı vuruşundan yararlanmayan Kweuke, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı Karcemarkas’ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-1

63. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Süleyman Koç geçti. Süleyman Koç’un ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Saadane’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

66. dakikada taç atışından gelen topla ceza sahasına giren Maher’in şutunda top kalenin yanından dışarı çıktı.

68. dakikada Maher’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye’nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

72. dakikada Edomwony’nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Karcemarskas topu kontrol etmeyi başardı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Numan Çürüksu xx, Prochazka xx, Muhammed Bayır xx (Szukala dk. 86 ?), Bifouma x (Engin Bekdemir dk. 55 x), Luiz Carlos x, Adam Maher xxx, Ndiaye xx, Rusescu xx (Delarge dk. 55 x), Webo xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Yalçın Eycan, Sinan Kurt, Burak Ağaoğlu

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Ali Faez Atiyah xx (Orhan Ovacıklı dk. 46 x), Saadane xx, Oboabona xx, Fink xx (Oğulcan dk. 71 x), Süleyman Koç xx, Petrucci xx, Dhurgham İsmail xx (Jakob Jantscher dk. 77 ?) Edomwony xx, Oğuzhan Aynaoğlu, Kweuke xx

Yedekler: Diallo, Nosa Igiebor, Sinan Yazıcı, Furkan Şimşek

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Adam Maher (dk. 7) (Osmanlıspor), Petrucci (dk. 43), Kweuke (dk. 52) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Petrucci, Oboabona, Fink, Saadane (Çaykur Rizespor), Prochazka, Karcemarskas, Maher (Osmanlıspor)

Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim