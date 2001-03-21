Rizeli başkan: Trabzonspor'un delegeleri CHP'lidir

Karşılaşmanın ardından Rizeliler ile Trabzonlular arasında yaşanan tartışmalara, Rize Belediye Başkanı AK Partili Reşat Kasap da katıldı.

"TRABZONSPOR BİR KERE DE YANILT BİZİ"

"Trabzonspor bir kere de yanılt bizi" şeklinde tweet atan Rizeli başkan, Trabzonlu bir kullanıcının "Yaptığınız büyük terbiyesizlik" tepkisine de cevap verdi.

"DELEGE PROFİLİ CHP'Lİ"

Reşat Kasap, "Biz Trabzon ile Trabzonspor'u ayrı tutarız. Herkes bilir ki, kulübünüzün delege profili Trabzon'u temsil etmeyecek kadar CHP'lidir" ifadelerini kullandı.