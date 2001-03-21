Rizespor'a bir darbe de Gençler'den

Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Vedat'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11. dakikada Ahmet İlhan’ın sağ çaprazdan penaltı çizgisine doğru yaptığı ortada Osagie'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

28. dakikada Recep Niyaz’ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin direğinin üstünden az bir farkla auta çıktı.

34. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda top üst direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.

42. dakikada Aydın Karabulut’un serbest vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Selçuk’un pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Aydın Karabulut'un şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

61. dakika Oğuz Han Aynaoğlu'nun pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Recep Niyaz'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

78. dakikada Khalili'nin topu eliyle oynaması sonucu Rizespor ceza yayı gerisinden tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Recep'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Johannes soluna giden topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.

79. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Saadene’nin şutu kalecinin de müdahalesiyle üst direkten geri döndü.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun x

Gençlerbirliği: Johannes xx, Uğur x, Khalili x (Escobar dk. 88 ?), Vedat x (Marko Milinkoviç dk. 60 x), Ahmet Oğuz xx, Aydın Karabulut xx (Rantie dk. 72 ?), Serdar xx, Selçuk Şahin x, Palitsevich xx, Dos Santos xx, Murat Duruer x

Yedekler: Taha, Orhan, Umut, Issah

Teknik Direktör: Ümit Özat

Çaykur Rizespor: Diallo x, Godfrey xx, Özgür Çek x (Oğuz Han dk. 56 x), Robin Yalçın x, Orhan Ovacıklı xx (Patryk dk. 71 ?), Saadane xx, Petrucci x, Recep Niyaz xx, Ahmet İlhan x (Süleyman dk. 56 x), İsmael x, Osagie xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Emmanuel, Jakop, Yakoubi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Aydın Karabulut (dk. 52) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Saadene, Patryk (Çaykur Rizespor), Murat Duruer (Gençlerbirliği)

Selçuk Böke - Cem Geçim